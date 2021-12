Loris Karius vor Bundesliga-Comeback: Ein Klub klopft an

Liverpool-Goalie Loris Karius könnte bald ein Comeback in der Bundesliga geben. Aufsteiger Greuther Fürth interessiert sich für den 28-jährigen Keeper.

Laut “kicker” ist Karius bei den Fürther Verantwortlichen ein Thema. Grund für den Vorstoss ist die schwere Verletzung von Marius Funk, der wegen einer Knieverletzung ausfallen wird.

Karius steht bei den Reds bis Saisonende unter Vertrag. Dort spielt er in den Planungen von Jürgen Klopp aber schon länger keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison war er an Union Berlin ausgeliehen, kam dort allerdings nicht an Stammkeeper Andreas Luthe vorbei.

psc 14 Dezember, 2021 09:05