Mohamed Salah stellt klar, wo er nächste Saison spielt

Mohamed Salah äussert sich im Vorfeld des Champions League-Finals gegen Real Madrid zu seiner persönlichen Zukunft.

Der ägyptische Stürmerstar stellt am Mittwoch auf einer offiziellen Pressekonferenz klar, dass er nächste Saison auf jeden Fall weiterhin das Trikot des FC Liverpool tragen wird. “Ich bleibe nächste Saison auf jeden Fall hier”, sagt der 29-Jährige. Salah steht bei den Reds noch bis 2023 unter Vertrag. Der Premier League-Klub arbeitet an einer Vertragsverlängerung. Bislang kam diese aber nicht zustande. Ob sich daran im Sommer etwas ändert, wird sich zeigen. Unter Umständen droht dem Verein ansonsten in 12 Monaten ein ablösefreier Abgang des Topskorers der vergangenen Jahre.

psc 25 Mai, 2022 16:40