Neuer Vertrag? Salah: “Niemand hat mit mir gesprochen”

Jürgen Klopp machte kürzlich deutlich, dass er noch sehr lange mit Mohamed Salah zusammenarbeiten möchte. Vom FC Liverpool hat sich bisher allerdings niemand um eine Verlängerung bemüht.

Bezüglich einer Vertragsverlängerung wurde bei Mohamed Salah noch kein Abgesandter des FC Liverpool vorstellig. “Niemand hat mit mir über einen neuen Vertrag gesprochen, also kann ich nicht viel darüber sagen. Niemand im Klub hat mit mir über irgendetwas gesprochen”, sagte der Superstar gegenüber “Sky Sports”.

Schon beinahe mantraartig betonte Salah in den vergangenen Wochen, dass seine Zukunft an der Anfield Road in den Händen des Klubs liege. Zuletzt war überraschend zu vernehmen, dass nicht etwa Real Madrid oder der FC Barcelona den Stürmer unter Vertrag nehmen wollen, sondern Paris Saint-Germain. Frankreichs Eliteklub habe den Ägypter aber nur auf dem Zettel, sollte Kylian Mbappé tatsächlich keinen neuen Vertrag unterzeichnen.

Salah stimmt jedenfalls in den Chor, den er seit Wochen zum Besten gibt, erneut ein. “Ich will die Premier League wieder gewinnen, ich will die Champions League wieder gewinnen. Es ist Teil unseres Jobs, Titel zu gewinnen – und das versuche ich die ganze Zeit zu tun”, betont der 28-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2023 Gültigkeit besitzt.

aoe 1 Mai, 2021 15:36