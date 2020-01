Sadio Mané ist Afrikas Fussballer des Jahres

Liverpool-Star Sadio Mané wurde zu Afrikas Fussballer des Jahres gewählt.

An der Zeremonie im ägyptischen Hurghada durfte sich der 27-jährige Senegalese die Trophäe selbst abholen. Natürlich dankte er in erster Linie seiner Familie und den Teamkollegen bei Liverpool und in der Nationalmannschaft.

Eine Auszeichnung staubte auch BVB-Youngster Achraf Hakimi ab, der als “Youth Player of the Year” gekürt wurde.

Die Top-Elf des Jahres lässt sich auch sehen:

