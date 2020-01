Der englische Verband schiesst gegen Liverpool & Jürgen Klopp

Der FC Liverpool will das FA Cup-Wiederholungsspiel gegen Shrewsbury Town, das in der neu geschaffenen Winterpause der Premier League angesetzt wurde, boykottieren. Der englische Verband FA kontert jetzt die Kritik von Reds-Coach Jürgen Klopp.

Der deutsche Trainer ist mächtig sauer, dass der Verband die Partie auf den 4. Februar, also mitten in die geplante Winterpause, terminiert hat. Klopp betont, dass er seinen Spielern versprochen habe, dass sie eine zweiwöchige Ruhepause erhalten. “Das heisst, dass wir nicht dabei sind”, sagt er und betont, dass Liverpool mit der U23 auflaufen wird.

Den Ärger kann die FA nicht nachvollziehen. “Vor Beginn der Saison 2019/20 haben alle Vereine akzeptiert, dass die Wiederholungen der vierten Runde des FA Cup, sofern erforderlich, in der ersten Woche der Spielpause in der Zwischensaison stattfinden müssen”, teilt sie in einem Statement mit. Eine Terminänderung wird es nicht geben.

psc 28 Januar, 2020 12:05