Verletzung beim Warmmachen: Tränen bei Thiago wegen Startelf-Ausfall

Normalerweise hätte Thiago im League-Cup-Final gegen den FC Chelsea für den FC Liverpool in der Startformation stehen sollen. Allerdings verletzte sich der frühere Profi des FC Bayern unglücklich beim Aufwärmen und verpasste daher einen Einsatz im Kampf um den Titel. Torhüter Alisson Becker musste den niedergeschlagenen spanischen Nationalspieler, der mit den Tränen kämpfte, trösten.

😢 Thiago Alcântara in tears after suffering an injury in the warm-up for Liverpool pic.twitter.com/eNEylkX2r1

— Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022