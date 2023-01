Zum FC Liverpool? Teun Koopmeiners kommentiert Gerüchte

Der FC Liverpool hat Teun Koopmeiners mutmasslich ins Auge gefasst. Wirklich beeindruckt zeigt sich der Mittelfeldspieler von den Wechselspekulationen allerdings nicht.

Teun Koopmeiners signalisiert nach momentanem Stand keine Interesse daran, künftig für den FC Liverpool zu spielen. «Ich spiele für Atalanta, ich bin sehr glücklich hier und denke nur darüber nach», bügelte der 24-Jährige vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Bologna die Gerüchte ab.

Beim 2:1-Sieg von Atalanta Bergamo avancierte der Niederländer mit seinem Treffer, es war bereits der fünfte in dieser Saison (plus zwei Vorlagen), zum Matchwinner. An die Orobici ist Koopmeiners noch bis 2025 gebunden.

Bei der jüngsten Weltmeisterschaft kam er mit der Elftal bis ins Viertelfinale, scheiterte dort am späteren Sieger Argentinien im Penaltyschiessen. Koopmeiners kam in allen fünf Spielen zum Einsatz (216 Minuten) und steigerte dadurch noch mal seinen Marktwert.

aoe 10 Januar, 2023 10:59