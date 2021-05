Loftus-Cheek bietet sich neue Chance in der Premier League

Ruben Loftus-Cheek blickt auf eine durchwachsene Saison, die im Abstieg mit dem FC Fulham münden wird. Der Premier League könnte der Mittelfeldspieler aber trotz allem erhalten bleiben.

Der FC Southampton signalisiert offenbar Interesse an Ruben Loftus-Cheek. Wie der “Express” schreibt, möchten die Saints den zehnfachen englischen Nationalspieler gerne für die kommende Saison ausleihen. Teammanager Ralph Hasenhüttl sei grosser Fan von Loftus-Cheek.

Der 25-Jährige weist enttäuschende Werte in der laufenden Saison vor. Für den FC Fulham, der zwei Spieltage vor Ende Saison als Absteiger feststeht, absolvierte Loftus-Cheek in der Premier League gerade mal 29 Partien – lediglich 22-mal fand er den Weg in die Startelf.

Vertragsgemäss wird Loftus-Cheek aber erst mal zu seinem Hauptverein FC Chelsea zurückkehren, bei dem die Aussichten auf regelmässige Spielanteile angesichts der starken Konkurrenz um N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Jorginho, Mason Mount, Kai Havertz und Christian Pulisic nicht wirklich gut sind.

aoe 15 Mai, 2021 11:02