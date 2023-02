Trainerentlassung in der Premier League: Nathan Jones muss gehen

In der Premier League kommt es zu einem weiteren Trainerwechsel: Nathan Jones muss nach nur vier Monaten beim FC Southampton wieder gehen.

Der Tabellenletzte trennt sich nach der 1:2-Niederlage gegen die Wolves am Samstag vom 49-jährigen Waliser. Unter diesem resultierten in 14 Ligaspielen zwar immerhin fünf Siege, aber auch neun Niederlagen. Mit nur 15 Punkten ist Southampton akut abstiegsgefährdet und wechselt nun bereits zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer. Bereits Ralph Hasenhüttl musste seinen Hut nehmen.

Wer in Southampton neuer Chefcoach wird, ist noch nicht klar. Vorerst übernimmt der spanische Assistenzcoach Rubén Sellés die Betreuung der Mannschaft.

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones. — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023

psc 12 Februar, 2023 11:04