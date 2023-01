Fix: Servette-Youngster Diogo Monteiro wechselt zu Leeds United

Servette-Verteidiger Diogo Monteiro verabschiedet sich definitiv aus Genf und wechselt in die Premier League zu Leeds United.

Die beiden Klubs geben den Transfer des 17-jährigen Innenverteidigers am Dienstagmorgen offiziell bekannt. Diogo Monteiro stiess im Sommer 2017 aus Carouge zu Servette und bestritt in dieser Saison unter anderem drei Spiele in der Super League. Nun wagt der junge Doppelbürger, der für die portugiesischen Nachwuchsnationalmannschaften aktiv ist, auf die Insel und wird bei Leeds möglicherweise zunächst in der zweiten Mannschaft an die Profis herangeführt. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of Diogo Monteiro from Swiss Super League side Servette FC — Leeds United (@LUFC) January 31, 2023

𝗗𝗶𝗼𝗴𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗶𝗿𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲́𝗿𝗲́ 𝗮̀ @LUFC. Le jeune joueur servettien de 18 ans s’est engagé avec le club anglais et quitte le Servette FC. Plus d'informations 👉 https://t.co/A1llEFHacx pic.twitter.com/Fd21kcb4Jp — Servette FC (@ServetteFC) January 31, 2023

psc 31 Januar, 2023 10:13