Einigung erzielt: FC Chelsea holt Wesley Fofana an Bord

Wenige Tage vor dem Ende der Sommertransferperiode bekommt der FC Chelsea also doch noch seinen absoluten Wunschspieler. Die Blues haben wegen Wesley Fofana mit Leicester City Wechselübereinkunft erzielt.

Der Transfer von Wesley Fofana wird in Kürze bekanntgegeben. Verschiedene englische Medien berichten, dass sich die Blues mit Leicester City über den Wechsel des 21 Jahre alten Innenverteidigers geeinigt haben. Die Ablöse soll bei rund 82 Millionen Euro liegen, plus jeweilige Boni. Die Rede ist von einem bis 2028 datierten Sechsjahresvertrag.

Zuletzt hatte es nicht danach ausgehen, dass Chelsea Fofana tatsächlich bekommt, immerhin hat Leicester gleich mehrere Angebote abgelehnt. Der Franzose war, weil er wegen des Wechseltheaters nicht ganz bei der Sache ist, so die Begründung von Trainer Brendan Rodgers, kürzlich in die U23 degradiert worden.

Fofana beeindruckte in seiner ersten Saison im King Power Stadium, die darauffolgende wurde durch einen Beinbruch, den er sich in einem Freundschaftsspiel gegen Villarreal zugezogen hatte, stark beeinträchtigt. Für Leicester ist es übrigens ein absolut lukrativer Deal. Die Foxes holten Fofana vor zwei Jahren für 35 Millionen Euro von der AS St.-Etienne.

aoe 27 August, 2022 10:21