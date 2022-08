Fix: Chelsea schnappt sich Marc Cucurella – Leicester hat einen Ersatz

Insgesamt legen die Londoner für Cucurella inklusive Boni eine Ablöse von 75 Mio. Euro hin. Der 24-jährige Abwehrspieler unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2028. Im Gegenzug wird Levi Colwill (19) von Chelsea an Leicester verliehen.

Die Seagulls wehrten sich lange gegen einen Abgang von Ex-Barça-Junior Cucurella und lehnten mindestens zwei Angebote der Blues ab. Mit dem dritten war der Verein von Neu-Besitzer Todd Boehly letztlich erfolgreich. Dieser sagt zum Transfer: “Marc ist ein Spitzenverteidiger mit nachgewiesener Premier League-Qualität, der unseren Kader für die neue Saison weiter verstärkt. Wir freuen uns, dass Marc ein Teil der Gegenwart und Zukunft von Chelsea sein wird.”

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.

Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2022