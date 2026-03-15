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Newcastle will Hall halten – Topklubs beobachten Linksverteidiger

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 08:57
Newcastle will Hall halten – Topklubs beobachten Linksverteidiger

Lewis Hall von Newcastle United steht zunehmend im Fokus internationaler Topvereine. Laut Informationen von «CaughtOffside» verfolgen Scouts mehrerer Klubs die Entwicklung des 21-jährigen Engländers sehr genau. Zu den Interessenten sollen unter anderem RB Leipzig, Manchester City, Liverpool FC, Arsenal FC sowie Borussia Dortmund zählen.

Auch Vereine aus der La Liga beobachten die Situation. Zudem wurde Hall zuletzt auch mit Manchester United in Verbindung gebracht. Trotz des grossen Interesses ist die Haltung von Newcastle eindeutig. Der Klub hat den Linksverteidiger nicht auf eine Verkaufsliste gesetzt und betrachtet ihn als wichtigen Bestandteil der Zukunftsplanung. Trainer Eddie Howe sieht in Hall eine zentrale Figur seines Projekts und möchte den Spieler langfristig im Kader halten.

Der Verein arbeitet deshalb bereits an einer Vertragsverlängerung, die neben einer langfristigen Bindung auch eine deutliche Gehaltserhöhung enthalten soll. Hall steht aktuell noch bis 2029 unter Vertrag. Marktbeobachter gehen davon aus, dass mögliche Gespräche mit Interessenten erst bei einer Ablösesumme von rund 65 bis 70 Millionen Pfund beginnen würden.

Hall wechselte im Juli 2024 für rund 32,5 Millionen Euro zu Newcastle. In der laufenden Saison der Premier League absolvierte er bislang 23 Spiele, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Laut Transfermarkt liegt sein aktueller Marktwert bei etwa 35 Millionen Euro.

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