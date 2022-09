Zunächst scheint der Spanier die Frage nicht wirklich zu verstehen. Guardiola muss beim Journalisten nachfragen und spielt die Situation dann auch weiter herunter. “Okay, fine…” sei seine Reaktion gewesen als er mit Sportdirektor Txiki Begiristain über den Haaland-Transfer gesprochen habe. Ob das nun wirklich die ganze Wahrheit sein kann, muss wohl jeder nach Betrachten des Videos selbst beurteilen:

Reporter: What was your initial reaction when you heard the news that Man City had signed @ErlingHaaland? 🎉

Pep: Okay, fine… 😂#MCFC pic.twitter.com/hvS21LO1dx

