Der 50-jährige Spanier wurde, wie auch Assistent Juanma Lillo, positiv auf das Coronavirus getestet und verpasst deshalb das FA Cup-Spiel gegen Swindon Town am Freitagabend. Betreut wird die Mannschaft von Assistenzcoach Rodolfo Borrell.

Mittlerweile befinden sich im Umfeld der ersten Mannschaft von ManCity 21 Personen in Quarantäne: 7 Spieler und 14 Staff-Mitglieder.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2022