Es ist perfekt: ManCity krallt sich den “neuen Neymar”

Der 17-jährige Angreifer kostet den englischen Tabellenführer Medienberichten zufolge 10 Mio. Euro (plus Boni). Fluminense erhält zudem 20 Prozent an künftigen Transfereinnahmen. Kayky wird noch bis zum Ende der Saison in Brasilien bleiben. Danach soll seine Karriere in Europa weitergehen.

Das Wunderkind wird als grösstes brasilianisches Sturmtalent seit Neymar angepriesen. Ob er tatsächlich in die Fussstapfen des PSG-Stürmers treten kann, werden die nächsten Jahre zeigen müssen.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.

🔷 #ManCity

