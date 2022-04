Jürgen Klopp lobt die Aktion der Liverpool-Fans für Ronaldo

Die Fans des FC Liverpool hatten beim Heimspiel gegen Manchester United (4:0) ihr Mitgefühl für Cristiano Ronaldo und dessen Partnerin Georgina Rodriguez, die ihren neugeborenen Sohn verloren, ausgedrückt. Eine Gänsehaut-Aktion, die auch Reds-Coach Jürgen Klopp beeindruckt hat.

Während einer Minute klatschten die Supporter an der Anfield Road in der 7. Minute nach dem schweren Schicksalsschlag Beifall für Ronaldo und Rodriguez. Ausserdem intonierten sie die Hymne “You’ll Never Walk Alone”. “Exakt so sollte Fussball sein – alle Rivalitäten beiseite in diesem Moment”, sagte Klopp nach dem Sieg seines Teams. “Es gibt da nur eine Sache, die wichtig ist und das war wirklich eine Demonstration von Klasse.”

Ronaldo verzichtete auf eine Teilnahme am Match. ManUtd-Coach Ralf Rangnick sagte: “Das ist das Schlimmste, das passieren kann. Wir stehen hinter ihm. Wir sind alle bei ihm. Wir wünschen ihm und seiner Familie, dass sie zusammen stark sind.”

psc 20 April, 2022 10:57