So könnte es Juve bei Paul Pogba versuchen

Juventus könnte im Sommer konkrete Anstrengungen unternehmen, um Paul Pogba von Manchester United ins Allianz Stadium zurückzuholen. Dabei spielt ein Landsmann des Franzosen eine wichtige Rolle.

Sein Name ist Blaise Matuidi. Zuletzt wurde bekannt, dass die Option im Vertrag des 32-jährigen Mittelfeldspielers gezogen wird und dieser somit bis 2021 an Juve gebunden wird. Der “Corriere dello Sport” berichtet nun aber, dass Matuidi doch schon in diesem Sommer verkauft werden könnte, um noch eine Ablöse zu kassieren, die dann für Paul Pogba oder Brescias Spielmacher Sandro Tonali verwendet werden kann. Beide Spieler stehen im Fokus der alten Dame.

Juve soll erst einmal abwarten, ob und welche Angebote für Matuidi eingehen. Ein möglicher Verkauf würde dann geprüft.

