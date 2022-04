Die Supporter an der Anfield Road klatschen in der 7. Minute eine Minute lang als Zeichen der Unterstützung für Ronaldo und dessen Freundin Georgina Rodriguez und singen zudem die Hymne “You’ll Never Walk Alone”. Die 7 ist bekanntlich die Rückennummer des portugiesischen Superstars.

Ronaldo und Rodriguez gaben am Montagabend bekannt, dass ihr jüngster Sohn bei der Geburt verstarb. Das Paar erwartete Zwillinge, nur das Mädchen hat überlebt.

Das Zeichen der Liverpool-Fans ist umso bemerkenswerter, ist die Rivalität zu ManUtd doch besonders gross.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022