Manchester United führt Rennen um Pierre Kalulu an

Manchester United beschäftigt sich intensiv mit Juventus-Verteidiger Pierre Kalulu und soll im Werben um den Franzosen aktuell vor Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United liegen.

Das berichtet der italienische Journalist Mirko Di Natale. Dennoch deutet derzeit wenig auf einen kurzfristigen Transfer hin. Kalulu selbst hat demnach kein Interesse daran, Juventus zu verlassen. Selbst zahlreiche Anfragen im vergangenen Sommer wurden von der Spielerseite abgelehnt.

Die Turiner befinden sich dank eines bis 2029 laufenden Vertrags in einer komfortablen Position und sehen aktuell keinen Handlungsbedarf, weder über einen Verkauf noch über verbesserte Vertragskonditionen zu sprechen. Trotz des wachsenden Interesses aus der Premier League plant Juventus, den Defensivspieler weiterhin fest einzuplanen.