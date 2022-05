Manchester United will N’Golo Kante in sein Team holen

Manchester United will nach einer enttäuschenden Saison einige Veränderungen vornehmen. Im Mittelfeld soll zukünftig N’Golo Kante abräumen.

Erik ten Hag hat bei der Vereinsführung von Manchester United offenbar seinen ersten Transferwunsch deponiert. Nach Informationen der britischen Tageszeitung “Guardian” will der englische Rekordmeister N’Golo Kante zur neuen Saison unter Vertrag nehmen.

Dem Bericht zufolge ist allerdings unwahrscheinlich, dass der FC Chelsea seinen Mittelfeldabräumer für einen Wechsel freigibt. Wobei offen ist, ob sich vielleicht nicht Kante selbst eine Veränderung vorstellen kann. Immerhin stand er in dieser Saison gerade mal die Hälfte aller Ligaspieler in der Startelf.

“Ich denke, er ist unser Schlüsselspieler, aber Schlüsselspieler müssen auch auf dem Platz stehen”, sagte Chelseas Trainer Thomas Tuchel diesen Monat. “Denn er ist unser Mo Salah, er ist unser van Dijk, er ist unser De Bruyne. Er ist unser Neymar, er ist unser Kylian Mbappe. Er ist der Mann, der den Unterschied macht. Und wenn man nur 40 Prozent von ihm hat, ist das ein Riesenproblem.”

Allein an Tuchels Sätzen wird deutlich, dass er grosser Kante-Fan ist. Der 31-Jährige hatte in der Vorsaison öfters mit Verletzungen zu kämpfen, sein Vertrag läuft zudem in einem Jahr aus, so dass in diesem Sommer eine Entscheidung getroffen werden muss.

28 Mai, 2022