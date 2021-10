Lucien Favre taucht auf der Kandidatenliste von Newcastle auf

Nach dem Einstieg der saudischen Milliardäre bei Newcastle United wird beim Premier League-Klub wohl kein Stein auf dem anderen bleiben. Ein Trainerwechsel könnte eine der ersten Massnahmen der neuen Klubbosse sein. Als möglicher neuer Coach der Magpies wird nun auch Lucien Favre gehandelt.

Der Schweizer Coach befindet sich nach wie vor in einer Pause, nachdem er Borussia Dortmund Ende des letzten Jahres verlassen musste. Im Sommer hätte er als Nachfolger von Roy Hodgson bei Premier Ligist Crystal Palace einsteigen können, entschied sich aber in letzter Minute dafür, seine Auszeit erst einmal noch fortzusetzen. Laut “Daily Mail” ist Favre für die neuen Newcastle-Bosse nun eine Option für die Nachfolge von Steve Bruce, dessen Job in akuter Gefahr ist. Die Liste der Kandidaten ist allerdings noch sehr lange. Neben dem 63-jährigen Schweizer werden auch Brendan Rodgers (48, Leicester City),Steven Gerrard (41, Rangers), Paulo Fonseca (48, vereinslos), Antonio Conte (52, vereinslos) und Graham Potter (46, Brighton & Hove Albion) gehandelt.

psc 11 Oktober, 2021 09:45