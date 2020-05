Premier League-Klubs trainieren ab Dienstag in Kleingruppen

Die Vereine entschieden bei einem virtuellen Treffen am Montag einstimmig, die Phase 1 des “Project Restarts” in Angriff zu nehmen. Somit werden die Mannschaften bereits ab Dienstag wieder in Kleingruppen trainieren. Die Distanzregeln müssen dabei weiterhin befolgt werden, Körperkontakt und somit auch Zweikampftrainings oder Spielformen mit Direktkontakt sind noch nicht gestattet.

Der Ball wird in der Premier League frühestens Mitte Juni wieder rollen. Es sollen mehr Spiele im Free TV gezeigt werden. Neutrale Spielorte wurden als Szenario vorläufig verworfen. Die Teams werden die Spiele – analog zur Bundesliga – in den jeweiligen Stadien, aber ohne Zuschauer durchführen.

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so

Full statement: https://t.co/8F3qJxZssV pic.twitter.com/nEdWoQ8EGI

— Premier League (@premierleague) May 18, 2020