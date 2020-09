Premier League-Spiele weiterhin ohne Zuschauer

Premier League-Spiele werden weiterhin ohne Zuschauer stattfinden. Die für Oktober geplante Rückkehr wird aufgeschoben.

Der britische Premierminister Boris Johnson und der britische Staatsminister Michael Gove teilen mit, dass das Programm zur stufenweise Rückkehr von Zuschauern aufgrund der steigenden Zahl an Coronafällen vorerst ausgesetzt wird.

Die Massnahmen könnten sogar für sechs Monate in Kraft bleiben, kündigt Johnson ein Horrorszenario für die Vereine an. In diesem Fall würden nur die letzten neun von 38 Spieltagen vor Zuschauern stattfinden.

Ursprünglich sollte darauf hingearbeitet werden, Sportveranstaltungen ab dem 1. Oktober wieder vor einer limitierten Anzahl von Zuschauern stattfinden zu lassen. Die Regelungen wurden nun stattdessen verschärft.

psc 22 September, 2020 16:20