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Comeback der Trainerlegende

Roy Hodgson steht mit 78 Jahren wieder an der Seitenlinie

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 12:08
Roy Hodgson steht mit 78 Jahren wieder an der Seitenlinie

Roy Hodgson gibt mit 78 Jahren sein Comeback als Trainer: Der frühere Schweizer Nationaltrainer heuert bei einem englischen Zweitligisten an.

Bristol City gibt am Freitag bekannt, dass Hodgson den Trainer-Job bis zum Saisonende übernimmt. Dabei tritt er die Nachfolge des Österreichers Gerhard Struber an, der den Klub verlassen muss.

Bristol ist für Hodgson kein unbekannter Klub. Vor 44 (!) Jahren war er dort zu Beginn seiner Trainerkarriere schon einmal beschäftigt. Hodgson hat in der Folge eine grosse Karriere mit diversen Stationen auch im Ausland hingelegt. Unter anderem war er zwischen 1992 und 1995 Trainer der Schweizer Nati und führte diese an die WM 1994 in die USA. Als Vereinstrainer war er in der Saison 1999/2000 ebenfalls in der Schweiz beschäftigt – damals bei GC. Zu seinen vielen weiteren Stationen zählen auch Liverpool, Fulham, die englische und finnische Nationalmannschaft und zuletzt Crystal Palace.

Bristol City übernimmt er nun auf dem 16. Tabellenplatz. Das Engagement ist nur bis Sommer terminiert. Im Hinblick auf die kommende Saison läuft die Suche nach einem neuen Trainer.

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