Eine Sitzung, an der dieses Thema besprochen wird, ist für den Freitagmorgen anberaumt. Die Premier League hat in einem Statement ihre Trauer über den Tod von Queen Elizabeth II. ausgedrückt. Mit 96 Jahren ist die britische Königin nach insgesamt 70 Jahren Regentschaft verstorben.

Wie die Trauer im Königreich innerhalb des Sports angegangen wird, entscheidet das Department of Digital, Culture, Media and Sport (DCMS). Offenbar entscheiden die Sportverbände und Ligen individuell Dies ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Die English Football League (Championship, League One, League Two) hat die Spiele vom Freitag abgesagt. Für die Partien am Samstag und Sonntag steht noch keine Entscheidung fest.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

