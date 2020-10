Transfer geplatzt: 6 Vereine waren an Antonio Rüdiger dran

Der deutsche Abwehrspieler Antonio Rüdiger war kurz vor Ende der Transferfrist ein heisser Wechselkandidat. An Interessenten mangelte es keineswegs, dennoch bleibt der 27-Jährige vorderhand bei Chelsea.

Nach Angaben des “kicker” erkundigten sich nicht weniger als sechs Vereine nach dem Innenverteidiger: Paris St. Germain, der FC Barcelona, West Ham United, Tottenham Hotspur, die AS Roma und Milan beschäftigten sich konkret mit Rüdiger. Ein Transfer kam aber aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande.

Am Willen des Spielers lag es offenbar nicht. Laut “Bild” forciert er bereits einen Wechsel im Winter, da sich abzeichnet, dass Chelsea-Coach Frank Lampard in dieser Saison nicht wirklich auf ihn zählt: In den letzten drei Premier League-Spielen stand er nicht einmal im Kader.

Die nächste Öffnung des Transferfensters erfolgt Anfang Januar. Rüdiger ist grundsätzlich noch bis 2022 an Chelsea gebunden.

psc 6 Oktober, 2020 16:12