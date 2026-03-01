Juventus mit konkretem Interesse an Guglielmo Vicario

Bei Tottenham Hotspur könnte es im Sommer zu einer Veränderung auf der Torhüterposition kommen. Wie Ex-Scout Mick Brown gegenüber «Football Insider» erklärte, seien die Spurs grundsätzlich bereit, Guglielmo Vicario am Saisonende ziehen zu lassen.

Demnach zeigt Juventus konkretes Interesse daran, den 29-Jährigen zurück nach Italien zu holen – und auch der Keeper selbst soll einem Wechsel in die Heimat offen gegenüberstehen. Berichten der «La Gazzetta dello Sport» zufolge haben zuletzt neue Gespräche mit dem Umfeld des Torhüters stattgefunden. Vicario schliesst eine Rückkehr in die Serie A offenbar nicht aus. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2028, was Juventus in eine Verhandlungsposition bringt, bei der eine entsprechende Ablöse fällig würde.

In Turin wird intensiv über die künftige Nummer eins diskutiert. Laut «Gazzetta» soll sich der Klub zwischen Vicario und Alisson Becker entscheiden. Intern gilt der Tottenham-Schlussmann als langfristig attraktivere Lösung, da er vier Jahre jünger ist als der Brasilianer. Juventus sieht in ihm zudem einen möglichen Nachfolger für Michele Di Gregorio, sollte dieser den Verein verlassen. Die kolportierte Ablöse bewegt sich zwischen 25 und 30 Millionen Euro, sein Jahresgehalt soll bei rund 4,5 Millionen Euro liegen.