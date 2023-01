PSG-Bosse prüfen angeblich Einstieg bei den Spurs

Paris Saint-Germain könnte offenbar einen weiteren Klub für sich gewinnen. Die Klubbosse sollen konkret mit den Tottenham Hotspur sprechen.

Wie «CBS» erfahren haben will, prüfen die Eigentümer von Paris Saint-Germain die Investition in einen weiteren Verein. Demnach würden die Kataris um PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi gerne in der Premier League einsteigen. Und mit den Tottenham Hotspur scheint es bereits einen Verein zu geben, der infrage kämen.

Erste Gespräche mit Spurs-Boss Daniel Levy hätten bereits vergangene Woche in London stattgefunden. Jedoch könnte es beim Vorhaben einen erheblichen Stolperstein geben: Wenn PSG und Tottenham in der Champions League antreten würden, könnte dies für Probleme. Denn zwei Vereine, die demselben Besitzer gehören, können normalerweise nicht im selben Wettbewerb spielen. Doch diese Regelung wurde bereits auch in der Vergangenheit umgangen: RB Leipzig und RB Salzburg sind beide zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, weil Red Bull in Salzburg nur noch Sponsor ist und keine mehrheitlichen Eigentumsanteile mehr hält.

adk 9 Januar, 2023 11:10