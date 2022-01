Tottenham arbeitet an Deal mit Juve-Stürmer Dejan Kulusevski

Wie “The Athletic”-Reporter David Ornstein berichtet, arbeiten die Londoner intensiv an einem Deal mit dem 21-jährigen Nationalspieler. Dank der Ankunft von Dusan Vlahovic bei der alten Dame, könnte Kulusevski die Freigabe für einen Wechsel nun erhalten. Geplant ist demnach eine Leihe mit Kaufpflicht, die den Angreifer bis 2025 an die Spurs binden würde.

Tottenhams Sportdirektor Fabio Paratici kennt Kulusevski aus seiner Zeit bei Juve bestens und hält grosse Stücke auf den Stürmer.

🚨 EXCL: Tottenham working on deal to sign Dejan Kulusevski from Juventus. 21yo Sweden attacker contracted to 2025 so if deal happens would expect loan + option/obligation. Paratici a big admirer. W/ @JackPittBrooke & @CDEccleshare for @TheAthleticUK #THFC https://t.co/gUGdlPwymH

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 28, 2022