Zaniolo “fasziniert” von der Premier League

Nicolo Zaniolo gilt in Italien als grosses Versprechen für die Zukunft. Dauerhaft sieht er seine Zukunft aber wohl nicht in seinem Geburtsland. Der Shootingstar schwärmt von der Premier League.

Offenbar ist nicht ausgeschlossen, dass sich Nicolo Zaniolo in seiner Karriere einmal über die italienische Landesgrenze hinaus verändert. “Ich schaue mir oft Spiele der Premier League an. Sie ist schneller und physischer als die Serie A, es ist eine schöne und faszinierende Liga”, sagte das Nachwuchstalent des AS Rom in einer “Clubhouse”-Runde.

Der 21-Jährige war in den letzten Monaten vom Pech verfolgt und zog sich bei seinem Comebackversuch einen erneuten Knie-Totalschaden zu. Die letzten Tage habe er schon wieder separat auf dem Platz trainiert, mit seiner Rückkehr rechne Zaniolo im April.

Seine Wunschliga ist also die Premier League. Gibt es auch einen Spieler, mit dem der Jung-Nationalspieler gerne einmal zusammenspielen möchte? Natürlich. “Es gibt viele Spieler, mit denen ich gerne spielen würde, meint Traum wäre Zlatan Ibrahimovic.”

aoe 20 Februar, 2021 16:21