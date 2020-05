Spanischer Torjäger Aritz Aduriz verkündet Karriereende

Mit 39 Jahren verkündet der spanische Torjäger Aritz Aduriz von Athletic Bilbao sein Karriereende.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters war der Stürmer auch in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Torschützen der spanischen La Liga. Erst in dieser Saison liess die Torquote von Aritz Aduriz etwas nach: Bis zur Pause gelang ihm in 14 Ligaspielen nur noch ein Treffer.

Jetzt gibt der 13-fache spanische Nationalspieler bekannt, dass er seine Schuhe nach dieser Spielzeit an den Nagel hängt. “Für mich ist die Zeit gekommen, mich zu verabschieden und so endet dieser Weg für mich. Unvergesslich und wunderschön, von Anfang bis Ende”, teilt er in den sozialen Medien mit.

Für seinen Stammklub Athletic Bilbao gelangen Aduriz in 405 Einsätzen 172 Treffer.

