Erstmals seit 251 Liga-Spielen ohne Ausfall: Iñaki Williams fehlt Bilbao

Der Athletic Club aus Bilbao ist ohne Iñaki Williams praktisch kaum mehr vorstellbar. Nun fehlt der Angreifer den Basken aber erstmals seit über sechseinhalb Jahren in LaLiga.

Wenn der Athletic Club am Sonntagabend (18:30 Uhr) in LaLiga bei Celta Vigo gastiert, wird Iñaki Williams völlig überraschend nicht dabei sein. Der 28-Jährige verpasst erstmals seit dem 20. April 2016 ein Liga-Spiel für die Basken. 251 Partien in der Primera División spielte er ohne Unterbrechung – nun setzt ihn eine Muskelverletzung ausser Gefecht.

🔚 Se acaba la increíble racha de partidos consecutivos disputados por @Williaaams45 en @LaLiga Desde el 20/04/2016 hasta el 22/01/2023. 2️⃣5️⃣1️⃣ encuentros seguidos.#CeltaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/X7bIEWSxWj — Athletic Club (@AthleticClub) January 29, 2023

adk 29 Januar, 2023 17:53