Jetzt also doch: Aymeric Laporte darf zurück zu Athletic Bilbao

Der spanische Innenverteidiger Aymeric Laporte wechselt nun doch mit sofortiger Wirkung von Al-Nassr zurück zu seinem Stammklub Athletic Bilbao.

Der Transfer schien zunächst zu scheitern, da die Saudis die notwendigen Dokumente für den Transfer am Deadline Day zu spät verschickten. Ein Antrag der Basken für eine nachträgliche Genehmigung wurde von der Fifa nun aber gutgeheissen, weshalb der Wechsel nun offiziell erfolgen kann. Laporte unterschreibt in Bilbao bis 2028 und ist ab sofort spielberechtigt.

Der 31-jährige Nationalspieler wurde in Bilbao ausgebildet und verliess den Verein 2018 für 65 Mio. Euro in Richtung Manchester City. Dort spielte der Innenverteidiger während fünf Jahren. Danach folgten zwei Spielzeiten in Saudi-Arabien. Nun ist Laporte zurück im Baskenland.

psc 12 September, 2025 10:00