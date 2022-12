Broja-Verletzung: João Félix wird bei Chelsea zum Thema

Der albanische Angreifer Armando Borja hat sich in dieser Woche bei einem Testspiel von Chelsea gegen Aston Villa einen Kreuzbandriss zugezogen, wie Untersuchungen nun bestätigt haben. Die Blues haben mit Pierre-Emerick Aubameyang somit nur noch einen echten Mittelstürmer im Kader. Es soll nachgelegt werden. Ein Kandidat ist João Félix.

Der 23-Jährige zeigte an der WM für Portugal jüngst passable Leistungen. Bei seinem Klub Atlético Madrid kommt er hingegen in dieser Saison noch nicht wirklich in Fahrt. Gemäss «football.london» avanciert er bei Chelsea nun zu einem Transferkandidaten. João Félix kann die Rolle des Mittelstürmers ausfüllen.

Bislang gibt es von Seiten der Londoner noch keinen Kontakt zum Spieler oder zum Verein. Beobachtet worden sei Félix aber schon einige Male.

Ebenfalls ein Transferkandidat für Chelsea ist Benficas Youngster Diego Moreira. Der 18-Jährige soll auch unabhängig von der Verletzung von Borja spätestens im nächsten Sommer an die Stamford Bridge wechseln.

psc 14 Dezember, 2022 13:58