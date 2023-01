Memphis Depay wechselt zu Atlético – Barça mit Option für Carrasco

Die beiden Klubs bestätigen den Transfer am Freitagmittag unisono. Dem Vernehmen nach zahlen die Rojiblancos für Memphis Depay eine Ablöse von 3 bis 4 Mio. Euro. Der Vertrag des 28-Jährigen bei den Katalanen lief noch bis Saisonende. Der Nationalspieler war aber im Angriff Barças nicht mehr erste Wahl.

Im Gegenzug sichern sich die Katalanen eine nicht bindende Kaufoption für den belgischen Angreifer Yannick Carrasco (29). Sie soll bei rund 20 Mio. Euro liegen.

FC Barcelona and Club Atlético de Madrid have reached an agreement on the transfer of Memphis Depay

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2023