Luis Suarez: Von Barça “nicht respektiert” – Atlético “immer dankbar”

Atlético Madrid sichert sich den ersten Meistertitel seit 2014 und lässt damit Real Madrid und den FC Barcelona hinter sich. Mitverantwortlich dafür ist vor allem Luis Suarez, der vor der Saison bei Barça noch vom Hof gejagt wurde.

Mit einem 2:1-Sieg über Real Valladolid holte sich Atlético Madrid am Samstag den Titel in LaLiga. Den Siegtreffer dabei erzielt hat Luis Suarez. Der Uruguayer konnte seine Emotionen im Anschluss nicht verbergen und sagte (Zitate via “Sky”): “Das war eine harte Saison angesichts der Situation, die ich durchgemacht habe. So wie die Saison angefangen hat, nicht respektiert zu werden und dann von Atlético die Tür geöffnet zu bekommen. Ich werde diesem grossen Klub immer dankbar dafür sein.”

Der 34-jährige Torjäger erzielte in der Liga 21 Tore für Atlético. Beim FC Barcelona sah man unterdessen vor der Saison im Routinier keinen Platz mehr. Für sieben Millionen Euro liess man ihn schliesslich nach Madrid ziehen, um dort nun die Meisterschaft zu gewinnen.

adk 23 Mai, 2021 10:59