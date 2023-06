Rafa Benitez steht vor dem Einstieg bei Celta Vigo

Der spanische Trainer wird rund anderthalb Jahre nach seinem letzten Engagement bei Everton wohl wieder einen neuen Job annehmen. Der 63-Jährige soll bei Celta Vigo anheuern.

Dort wird ein Nachfolger für Carlos Carvalhal gesucht, der den Verein in diesem Sommer im gegenseitigen Einvernehmen verlässt. Gemäss "The Athletic" steht Benitez vor der Unterschrift. Dieser hat in der Vergangenheit schon zahlreiche Topteams trainiert, darunter Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Inter oder Napoli. Zuletzt hat er offenbar lukrative Angebote aus Saudi-Arabien ausgeschlagen. Stattdessen wird er nun wieder in seiner Heimat tätig.

psc 20 Juni, 2023 15:51