Seferovic trifft zum zweiten Mal für Celta Vigo

Celta Vigo kommt am Sonntag gegen Almería nicht über ein 2:2 hinaus. Haris Seferovic hilft seinem Team immerhin zum Punktgewinn.

Am 27. Spieltag in LaLiga hat Haris Seferovic sein zweites Tor für Celta Vigo erzielt. Der Schweizer, der seit Januar von Benfica nach Galicien verliehen ist, traf daheim gegen Almería in der 10. Minute zum 1:1. Für den Stürmer sicherlich nur ein Wermutstropfen. Denn zuletzt wurde er nicht für die Nati aufgeboten und obendrein schaffte es Vigo nicht zum Sieg.

adk 2 April, 2023 17:58