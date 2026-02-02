SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuerlicher Wechsel

Bayern-Profi Bryan Zaragoza wird neu an Serie A-Klub ausgeliehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 17:49
Bayern-Profi Bryan Zaragoza wird neu an Serie A-Klub ausgeliehen

Der spanische Flügelstürmer Bryan Zaragoza verlässt seine Heimat und wechselt in die Serie A zur AS Roma.

Der 24-Jährige lief bislang für Celta Vigo auf. Diese Leihe wird nun aber abgebrochen. Stattdessen wechselt Zaragoza nach Rom – ebenfalls auf Leihbasis. Die Gebühr beträgt 2 Mio. Euro. Enthalten ist auch eine Kaufoption in Höhe von 13 Mio. Euro, die unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend wird.

Zaragoza möchte sich mit Auftritten bei den Giallorossi für den spanischen WM-Kader empfehlen. In dieser Saison bestritt er bislang 26 Pflichtspiele und steuerte dabei zwei Treffer und vier Assists bei.

