SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Angreifer

Statt Joshua Zirkzee: Roma gibt Angebot für Bayern-Star ab

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 15:28
Statt Joshua Zirkzee: Roma gibt Angebot für Bayern-Star ab

Die Roma hat sich an der Personalie Joshua Zirkzee die Zähne ausgebissen. Nun folgt offenbar ein Transferangriff auf einen Star des FC Bayern.

Über Wochen hinweg hat sich die AS Rom um einen Transfer von Joshua Zirkzee bemüht. Mit Manchester United konnte sich aber auf kein Wechselmodell verständigt werden – die Personalie ist mittlerweile vom Tisch.

Die Roma versucht es nun offenbar bei einem Star des FC Bayern. Dem «Corriere della Sera» zufolge haben die Giallorossi ein Angebot für Bryan Zaragoza abgegeben. Der Plan: Ausleihe bis Ende Saison für eine Gebühr von zwei Millionen Euro inklusive Kaufoption über 13 Millionen Euro.

Die Bayern haben Zaragoza bis zum Ende der laufenden Saison an Celta Vigo verliehen, das zudem eine Kaufpflicht ausgehandelt hat. Zaragoza kommt dort auf sechs direkte Torbeteiligungen und figuriert überwiegend als Stammspieler.

Für einen Zaragoza-Wechsel in die Ewige Stadt müsste sehr viel zusammenkommen, am Ende braucht es die Einigung von gleich drei Klubs. Bei den Bayern spielt der 24-Jährige in jedem Fall keine Rolle mehr.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Grosses Talent

VfL sichert sich Nachwuchstalent Moritz Göttlicher

1.02.2026 - 18:28
Chelsea schon einig

Englisches Gigantenduell um Jeremy Jacquet

31.01.2026 - 17:10
Neuer Angreifer

Statt Joshua Zirkzee: Roma gibt Angebot für Bayern-Star ab

31.01.2026 - 15:28
Für den Sommer

Die Bayern haben jetzt Chelsea-Verteidiger Josh Acheampong im Visier

30.01.2026 - 19:07
Baldiges Aus

Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

30.01.2026 - 11:38
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbleib in München

Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

30.01.2026 - 10:18
Rückkehr auf die Insel?

Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

30.01.2026 - 09:16
Entscheidung

Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

29.01.2026 - 21:06
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41