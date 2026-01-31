Statt Joshua Zirkzee: Roma gibt Angebot für Bayern-Star ab

Die Roma hat sich an der Personalie Joshua Zirkzee die Zähne ausgebissen. Nun folgt offenbar ein Transferangriff auf einen Star des FC Bayern.

Über Wochen hinweg hat sich die AS Rom um einen Transfer von Joshua Zirkzee bemüht. Mit Manchester United konnte sich aber auf kein Wechselmodell verständigt werden – die Personalie ist mittlerweile vom Tisch.

Die Roma versucht es nun offenbar bei einem Star des FC Bayern. Dem «Corriere della Sera» zufolge haben die Giallorossi ein Angebot für Bryan Zaragoza abgegeben. Der Plan: Ausleihe bis Ende Saison für eine Gebühr von zwei Millionen Euro inklusive Kaufoption über 13 Millionen Euro.

Die Bayern haben Zaragoza bis zum Ende der laufenden Saison an Celta Vigo verliehen, das zudem eine Kaufpflicht ausgehandelt hat. Zaragoza kommt dort auf sechs direkte Torbeteiligungen und figuriert überwiegend als Stammspieler.

Für einen Zaragoza-Wechsel in die Ewige Stadt müsste sehr viel zusammenkommen, am Ende braucht es die Einigung von gleich drei Klubs. Bei den Bayern spielt der 24-Jährige in jedem Fall keine Rolle mehr.