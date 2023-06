Perfekt: Real Madrid verpflichtet Torjäger Joselu

Real Madrid bestätigt den Transfer des spanischen Torjägers Joselu.

Der 33-Jährige war in dieser Saison mit 16 Treffern bester La Liga-Torschütze mit spanischem Pass. Mit seinem Land gewann er am Sonntag die Nations League. Tags darauf wird Joselu nun wie angekündigt als Neuzugang von Real Madrid vorgestellt. Der Routinier stösst zunächst für 500'000 Euro auf Leihbasis von Espanyol Barcelona nach Madrid. Die Königlichen verfügen im Anschluss über eine nicht zwingende Kaufoption in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

Joselu lief zwischen 2010 und 2012 für die zweite Mannschaft Reals auf. Danach führte ihn sein Weg zwischenzeitlich in die Bundesliga und in die Premier League. Seit 2019 läuft er wieder in Spanien auf.

