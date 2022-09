Barça wird es wieder bei Bernardo Silva versuchen

Der FC Barcelona versuchte im Sommer Bernardo Silva ins Camp Nou zu locken. Letztlich scheiterten die Katalanen. Aufgegeben haben sie ein Engagement des portugiesischen Spielmachers indes noch nicht.

Laut der katalanischen Zeitung “Sport” spielt der Name Bernardo Silva in den Überlegungen der Barça-Verantwortlichen nach wie vor eine wichtige Rolle. Der begnadete Spielmacher wird weiterhin als potentielle Verstärkung der Mannschaft erachtet. Vorläufig ist Bernardo Silva allerdings bis 2025 an die Skyblues gebunden. Und City-Coach Pep Guardiola verpasst es bei keiner Gelegenheit die Wichtigkeit Silvas für sein Team herauszustreichen.

Nach wie vor ist ein allfälliger Transfer des Nationalspielers nach Barcelona also kompliziert und schwierig realisierbar.

psc 9 September, 2022 12:30