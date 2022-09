Barça mit brisanter Farbwahl bei Trikot: Künftig in Weiss

Der FC Barcelona geht in Sachen Trikotfarbe neue Wege und wird künftig auswärts in Weiss auflaufen.

Dies berichtet zumindest die katalanische Zeitung “Sport”. Die Farbwahl ist brisant, steht die Farbe weiss doch bislang für Barcelonas Erzrivale Real Madrid, der sogar den Spitznamen “Blancos” trägt.

In der Saison 2023/24 soll nun also auch Barça in Weiss spielen. Spannend wird die Reaktion der Fans. Einen möglichen Entwurf hat die Zeitung schon einmal veröffentlicht:

psc 15 September, 2022 09:32