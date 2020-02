Barça & Chelsea buhlen um Jeremie Boga

Der ivorische Flügelstürmer Jeremie Boga sorgt in dieser Saison bei Sassuolo in der Serie A für mächtig Furore. Der 23-Jährige ist bereits ins Visier von Barça und Chelsea gerückt.

Bei den Londonern spielte der Angreifer bereits bis 2013. Und die Blues verfügen über eine Rückkaufoption, was einen Transfer merklich erleichtert. Im Sommer könnten sie diese ziehen. Sassuolos Präsident Giovanni Carnevali bestätigt: “Chelsea kann Boga im Juni zurückkaufen. Wir haben eine grossartige Beziehung zu dem Klub und wir haben sie bereits vor Weihnachten getroffen. Sie können in zurücknehmen, aber wir können ihn ebenfalls mit einem neuen Vertrag ausstatten. Alles ist möglich.” Barça meldet laut “Mundo Deportivo” allerdings auch grosses Interesse an Jeremie Boga an.

Die Katalanen beobachten den Angreifer bereits seit längerem und könnten im Sommer mit einem Angebot aufwarten. Allerdings wird ein Transfer des Stürmers zu den Katalanen aufgrund der verschiedenen Verhandlungspartnern nicht einfach.

psc 13 Februar, 2020 11:53