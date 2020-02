Der 33-jährige Uruguayer spielt derzeit beim FC Girona in der La Liga 2 und zeigt sich da äusserst treffsicher: In 22 Ligaspielen erzielte der Routinier, der den verletzten Barça-Stürmer Luis Suarez aus der Nationalmannschaft kennt, bereits 20 Treffer. Cristhian Stuani verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Mio. Euro. Laut “Cuatro” könnte Barça diese ziehen.

Die Katalanen dürfen wohl nach Beendigung des Transferfensters einen neuen Stürmer verpflichten, falls sich bestätigt, dass Dembélé länger als 5 Monate ausfällt. Der Franzose wird am kommenden Dienstag in Turku (Finnland) operiert. Noch geben die Katalanen keine Grössenordnung zur Ausfallzeit an.

Als mögliche Ersatzkandidaten sollen auch Rodrigo von Valencia und Angel Rodriguez von Getafe ein Thema sein.

[MEDICAL REPORT]@Dembouz will undergo surgery to treat his right hamstring tear on Tuesday, February 11 in Finland. Information on his approximate expected recovery time will be given once the operation has been carried out.https://t.co/KamzExiF2Q

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2020