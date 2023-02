Barça gibt Angebot für Sofyan Amrabat ab

Der FC Barcelona versucht am Deadline Day noch einen Transfer von Sofyan Amrabat einzutüten.

Der 26-jährige Mittelfeldprofi konnte sich an der WM in Katar mit seinen Einsätzen für Marokko in Szene setzen. Laut «Marca» gibt Barça kurz vor Transferschluss ein Angebot für den Profi der AC Fiorentina ab. Die Katalanen möchten Amrabat vorerst bis Saisonende und mit Kaufoption ausleihen. Zunächst sollen sich die Verantwortlichen der Fiorentina eher quer stellen. Weitere Gespräche sollen aber noch folgen.

Amrabat würde die Gelegenheit bei Barça offenbar gerne wahrnehmen.

Update: Laut Transferinsider Gianluca di Marzio hat die Klubleitung der Fiorentina ein erstes Angebot von Barça abgelehnt. Die Katalanen boten für eine Leihe bis im Sommer 4 Mio. Euro und wollten eine Kaufoption in Höhe von 36 Mio. Euro integrieren.

psc 31 Januar, 2023 12:00