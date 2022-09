Barça jagt MLS-Supertalent Julián Araujo

Der FC Barcelona versucht das mexikanische Rechtsverteidiger-Talent Julián Araujo unter Vertrag zu nehmen.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano versuchten die Katalanen, den 21-jährigen Nationalspieler bereits in der abgelaufenen Transferperiode ins Camp Nou zu locken. Allerdings gab es mit LA Galaxy, wo Araujo bis Ende 2025 unter Vertrag steht, keine Einigung. Barça bleibt aber am jungen Verteidiger dran und könnte in Zukunft erneut auf die Kalifornier zugehen, um doch noch eine Vereinbarung für einen Transfer zu finden.

Araujo verfügt über den mexikanischen und amerikanischen Pass. Er hat sich aber für die mexikanische Nationalmannschaft entschieden und lief für die Mittelamerikaner bisher dreimal auf.

