Barça: Das sind die 2 möglichen Koeman-Nachfolger

Barcelonas Trainer Ronald Koeman steht nach der Demütigung gegen den FC Bayern unter Druck. Als potentielle Nachfolger werden vor allem zwei Kandidaten gehandelt.

Auch wenn Präsident Joan Laporta in seiner Vergangenheit immer wieder bewies, dass er Trainern lange die Stange hält und von Entlassungen mitten in der Saison nichts hält, wackelt der Stuhl von Koeman bereits gehörig, wenn man katalanischen Medienberichten Glauben schenkt. Spanische Journalisten von “ESPN” nennen mit Klublegende Xavi Hernandez, der zurzeit in Katar coacht, und dem belgischen Nationaltrainer Roberto Martinez, zwei Anwärter für die Koeman-Nachfolge, falls der Niederländer tatsächlich gehen muss.

Beide Coaches befinden sich aber in aktuellen Anstellungsverhältnissen. Ob sie tatsächlich verfügbar wären, ist ungewiss.

psc 17 September, 2021 14:32