Barça: Samuel Umtiti ist zurück im Training

Gute Nachrichten von Samuel Umtiti: Der französische Verteidiger konnte das Training wieder aufnehmen.

Anfang Juli hatte sich der 26-Jährige erneut am Knie verletzt und musste seither pausieren. Nun steht Umtiti wieder auf dem Platz und hofft auf ein baldiges Comeback. Seine Position in der Innenverteidigung der Katalanen hat in der Zwischenzeit Landsmann Clement Lenglet übernommen, der jeweils an der Seite von Gerard Piqué verteidigt.

psc 30 Oktober, 2020 11:26